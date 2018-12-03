Майже на 18,5 млн. гривень відшкодовано збитків державі діями слідчих фіскальної служби області у січні-жовтні 2018 року Суспільство | 26-11-2018, 14:24 0 141



Як повідомили в слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області протягом січня-жовтня 2018 року його фахівцями проводилось розслідування у 166 кримінальних провадженнях (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань у звітному періоді 92 провадження).

Всього за вказаний період слідчими закінчено досудове розслідування у 82 кримінальних провадженнях.

В процесі розслідування кримінальних проваджень встановлено збитків у закінчених провадженнях на суму 18458 тис. грн., проти 14457 тис. грн. у 2017 році. З них завдяки вжитим заходам 100 відсотків відшкодовано (за аналогічний період 2017 року – 13496 тис. грн. (93,4%).

Станом на 31.10.2018 судами Львівської області розглянуто 31 кримінальне провадження, за результатами розгляду яких винесено обвинувальні вироки та ухвали.



