Діти учасників АТО взяли участь у проекті з емоційно-інтелектуального розвитку Суспільство | 26-11-2018, 18:22 0 186

Благодійна організація «100% життя» м. Львів» у Львівській обласній бібліотеці для дітей організувала цикл заходів «Світ емоцій» для дітей учасників АТО в межах реалізації проекту «Щасливі діти – щаслива Україна».

Метою заходу є надання підтримки в емоційно-інтелектуальному розвитку дитини-підлітка методом інтерактивного навчання та залученням їх до індивідуальної та групової роботи в особистісному розвитку.

У межах проекту відбулись 2 тренінги 17 та 24 листопада. Під час заходу застосовано передові методи з арт-терапії, з розвитку спонукальної (мотиваційної) сфери дітей-підлітків, програми «Формування позитивного характеру», що включає в себе ряд інтелектуальних та фізичних активностей, які сприяють стійкому покращенню емоційного стану дітей, які опинились у складній життєвій ситуації, у зв’язку з участю одного із батьків у військових діях в зоні АТО. А також працівники Львівської обласної бібліотеки для дітей провели активності та майстер-класи для учасників заходів.

Даний проект є переможцем конкурсу для громадських організацій і проводився за підтримки департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації.

