Після чотирьох років очікування з України дозволили вивозити непридатні пестициди Суспільство | 27-11-2018, 08:26 0 98 Україні відкрився шлях для екологічно безпечної утилізації непридатних та фальсифікованих пестицидів в країнах ЄС, на це рішення агрохімічний бізнес чекав майже 4 роки.



Про це йдеться у повідомленні Європейської Бізнес Асоціації.



21 листопада Уряд схвалив відповідні зміни до Постанови КМУ №1120.



В Україні ще з часів колишнього СРСР накопичилося понад 8,5 тис. тонн непридатних для використання та заборонених до застосування пестицидів.



"До 2013 року механізм Базельської конвенції в Україні частково працював і бізнес міг вивозити непридатні відходи закордон для утилізації. Однак, його було призупинено. На сьогодні виникла ситуація, коли у нас взагалі відсутні підприємства, які б могли здійснювати безпечну утилізацію цієї категорії відходів. І їх накопичували, а то й гірше – бездумно захоронювали", - розповів Віктор Погорілий, координатор Агрохімічного комітету ЄБА.



Він зазначив, що подібна утилізація - дуже складна та інвестиційно затратна технологія. Відповідні пічки для переробки коштують десятки мільйонів гривень.



Навіть в країнах ЄС існує лише декілька заводів, які можуть утилізувати такий вид небезпечних відходів. Тож, фактично, єдино можливим виходом із ситуації є використання механізму Базельської конвенції про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням.



Так, відповідно до Конвенції, у випадку відсутності або недостатності потужностей всередині країни, відповідні урядові установи (у нашому випадку Мінприроди) надавати згоду на транскордонне перевезення непридатних пестицидів для їхньої належної утилізації в країну, яка має відповідні технології.