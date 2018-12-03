«НЕЛЕГАЛЬНІ ГАДЖЕТИ» НЕ ПОТРАПИЛИ ДО УКРАЇНИ Суспільство | 27-11-2018, 11:42 0 96



Співробітники Держприкордонслужби на українсько-польському кордоні виявили прихований від контролю товар, який, громадянин України хотів незаконно ввезти. Учора в міжнародний автомобільний пункт пропуску «Грушів» прибув з Польщі мікроавтобус марки «Опель» української реєстрації. Враховуючи всі аналізи ризику щодо можливого незаконного переміщення товарів, прикордонники Львівського загону спільно з працівниками митної служби ініціювали поглиблений огляд транспортного засобу. У ході подальшої перевірки автомобіля, у багажному відділені, а саме серед особистих речей, правоохоронці знайшли 13 телефонів Xiaomi Redmi Note 6 Pro, 17 телефонів Nokia 8110, 3 шт. ноутбуки Microsoft Surface Laptor, 2 шт. ноутбуки Microsoft Surface Pro.

Виявлений товар вилучено встановленим порядком працівниками ДФС.



Прес – служба Львівського прикордонного загону



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