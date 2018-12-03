Львівська митниця ДФС підрахувала збитки через блокування пунктів пропуску Суспільство | 27-11-2018, 11:42 0 109

В середньому за добу до держбюджету не надходить 30 млн грн.

Як відомо, 25 листопада 2018 року почалось блокування пунктів пропуску через державний кордон через набрання чинності законами, відповідно до яких змінено порядок ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації.

Так, було заблоковано всі пункти пропуску на Львівщині. Станом на 26 листопада 2018 року розблокували три пункти пропуску, однак тільки для легкових автомобілів та автобусів. Вантажні транспортні засоби, які здійснюють перевезення вантажів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, заблоковані. Відтак вантажі не можуть бути доставлені до місць призначення. Суб’єкти ЗЕД не можуть здійснити їх митного оформлення і сплатити митні платежі до державного бюджету.

Так, упродовж 26.11.2018 Львівська митниця ДФС перерахувала до держбюджету 85 млн грн, тоді як раніше по понеділках ці платежі становили понад 120 млн грн. На сьогодні прогнозують надходження до бюджету 35 млн грн., в той час як по вівторках в середньому перераховували 65 млн. грн.

Керівництво Львівської митниці ДФС ще раз звертається до протестувальників із закликом розблокувати пункти пропуску, не перешкоджати іншим громадянам та суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності у перетині кордону.



