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Станіслав Балуєв: закарпатці зможуть ввезти на територію України авто з іноземною реєстрацією лише після сплати відповідних платежів

Суспільство | 27-11-2018, 13:30Коментарів: 0 0 Переглядів: 122 122    

Напередодні у приміщенні Закарпатської митниці ДФС відбувся брифінг керівників відомства стосовно питання новацій ввезення громадянами на митну територію України транспортних засобів на іноземній реєстрації, що викликало неабиякий резонанс у суспільстві.
Насамперед Станіслав Балуєв, начальник Закарпатської митниці ДФС, поінформував присутніх журналістів та активних громадян, про вступ в силу Закону України від 8 листопада 2018 року № 2611-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» та Закону України від 8 листопада 2018 року № 2612-VIIІ «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України».
За словами начальника Закарпатської митниці ці Закони зараз прописані так, щоб унеможливити безконтрольне використання транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митній території України. Це викликало значний суспільний резонанс, перекриття по всій Україні багатьох пунктів пропуску, зокрема і на та території Закарпатської області.
Станіслав Балуєв розповів, що громадяни-резиденти мають право тимчасово ввозити транспортний засіб, що зареєстрований за межами України, за умови сплати всіх необхідних митних платежів строком до одного року. При цьому митні платежі не повертаються.
Громадяни-резиденти мають право переміщувати транспортний засіб, що зареєстрований за межами України, в режимі транзиту за умови сплати грошової застави в розмірі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких транспортних засобів на митну територію України з метою вільного обігу.
При ввезенні для постійного користування транспортних засобів за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, що були в користуванні, підтвердження відповідності екологічним нормам ЄВРО 5 не вимагається.
Митне оформлення здійснюється за умови сплати належних митних платежів та добровільної сплати, до державного бюджету фізичною особою, яка є власником такого транспортного засобу або уповноважена розпоряджатися ним та декларує такий транспортний засіб для вільного обігу на митній території України, коштів у сумі, що дорівнює 8500 грн у разі, якщо цей транспортний засіб знаходиться на території України з порушенням вимог Митного кодексу України.
При цьому здійснення митного оформлення звільняє осіб, відповідальних за дотримання строків та умов (вимог) митних режимів тимчасового ввезення або транзиту, від адміністративної відповідальності, передбаченої статтями 470, 481 та 485 Кодексу, за порушення митних правил стосовно транспортного засобу, щодо якого не дотримані строки та умови (вимоги) митних режимів тимчасового ввезення або транзиту.
Також Станіслав Балуєв зауважив, що дав розпорядження своїм підлеглим на митних постах всіляко сприяти поверненню громадян, які перетнули митний кордон України на територію інших держав на авто з іноземною реєстрацією в режимі транзит до вступу в дію цих Законів, і зараз потрапили в своєрідний «капкан», тобто не можуть на цих автомобілях повернутися в Україну без сплати митних платежів, як раніше. Зроблено всі відповідні вказівки, щоб людей пересаджували на інші легальні транспортні засоби, які знаходяться за межами України, і так сприяли їх поверненню додому. Відтак поки не буде врегульоване такими громадянами питання сплати належних митних платежів, їхні автомобілі не можуть знаходитись в Україні.
Заступник начальника Закарпатської митниці ДФС Микола Ясевич розповів, що митники знають як діяти у ситуації, що склалась. За його словами змінилось те, що раніше громадяни при ввезенні транспортних засобів, які постійно знаходились на обліку в іноземній країні, здійснювали це без сплати будь-яких платежів. Тепер ця норма поширюється тільки на нерезидентів. Зараз стаття 381 передбачає що при ввезенні транспортного засобу не знятого з обліку, який ввозиться резидентом, тобто громадянином України, має бути сплачена грошова застава. Ця застава дорівнює сумі митних платежів як при випуску у вільний обіг. Тобто громадяни зможуть заплатити ці всі податки, при ввезенні транспортного засобу, які їм потім будуть повернуті після його вивезення з митної території України.
Фахівець також зауважив, що наразі багато людей не можуть внести відповідні застави, оскільки, за їх словами, в них немає такої суми грошей. Таким чином вони повертаються на митну територію суміжної країни, або можуть скористатися можливістю передати автомобіль на митний склад, аргументувавши це відсутністю коштів. Але також потрібно мати на увазі, що безкоштовне зберігання такого авто на складі діє протягом 10 днів, потім за кожний день зберігання громадянин має сплати 10 євро. Також новизною цього закону є те що стосується громадян України, які мають трудові відносини з іноземною компанією, вони можуть тимчасово ввозити транспортні засоби на 10 днів із застосуванням фінансової гарантії.
ДФС у Закарпатській області
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