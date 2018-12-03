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Ринок праці Львівщини: на одну вакансію – один претендент

Суспільство | 27-11-2018, 15:33Коментарів: 0 0 Переглядів: 313 313    

У перші дні цьогорічного листопада на Львівщині, як і на початку вересня, на одне вільне робоче місце в середньому претендував один безробітний.
– Упродовж десяти місяців п. р. ми оперували інформацією про наявність 65,8 тис. вакансій, що на 4,7 тис. більше ніж торік, – повідомив директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк. – Проведений аналіз потреби в кадрах показав, що цього року працедавці пропонували роботу з вищою зарплатою ніж в аналогічному періоді минулого року. Нині 10-15 тисяч гривень можуть заробляти швачки, малярі, електрогазозварники, токарі, муляри, водії, шліфувальники, фрезерувальники, слюсарі-ремонтники, трактористи та ін. Саме на таких кваліфікованих робітників з інструментом на ринку праці підвищений попит.
Наприкінці жовтня неукомплектованою залишалася 10031 вакансія, у тому числі 7369 – для робітників, 1678 – для службовців, 984 – для тих, хто не має професії чи спеціальності.
Загалом з початку року соціальні послуги з метою працевлаштування у центрах зайнятості отримували 40,8 тис. безробітних (торік було на 4,5 тис. більше).
Станом на 01.11.2018 р. роботу за сприяння служби зайнятості продовжували шукати 12,8 тис. безробітних. Серед них переважали жінки (61,5%), 40,2% становила молодь віком до 35 років.
Упродовж січня-жовтня п. р. посадовці центрів зайнятості допомогли влитися у трудові колективи 44,2 тис. осіб, у тому числі 13,0 тис. безробітних. Із початку року 4,6 тис. жителів області взяли участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, 7,8 тис. осіб проходили професійний вишкіл, з них 1,9 тис. навчалися у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Відділ інформаційної роботи
Львівського обласного центру зайнятості
Тел. 233-71-85
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