Львівський міський центр зайнятості інфрмує про ведення Ярмарку вакансій для осіб з інвалідністю Суспільство | 27-11-2018, 16:21 0 115





У рамках проведення Декади зайнятості для осіб з інвалідністю та з метою привернення уваги до проблем людей з інвалідністю, зокрема реалізації їх права на зайнятість, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці та забезпечення інклюзії і рівності в суспільстві 28 листопада 2018 року об 11.00 год. у приміщенні Львівського міського центру зайнятості, що за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 122, розпочне роботу Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю.

У заході візьмуть участь понад 20 роботодавців м. Львова, які запропонують пошуковцям роботи більш ніж 200 вакансій за різними професіями та спеціальностями. Учасники ярмарку вакансій – пошуковці роботи зможуть пройти співбесіду з працедавцями, ознайомитися з наявними вакансіями, а також - з переліком вільних робочих місць (вакантних посад), які є на ринку праці м. Львова, з послугами державної служби зайнятості та отримати консультації фахівців центру зайнятості.

Під час Ярмарку об 11.30 год. усі бажаючі роботодавці матимуть можливість долучитись до участі у роботі «круглого столу» з питань соціального захисту, зайнятості, професійної та медичної реабілітації осіб з інвалідністю.





Запрошуємо усіх охочих до участі в заході.



Відділ взаємодії з роботодавцями

Львівського міського центру зайнятості.

Телефон для довідок: 244-59-91;244-59-74.

