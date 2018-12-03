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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян для працевлаштування на посади:
|Суспільство | 27-11-2018, 16:22
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машиніст механічного котка - управління, обслуговування, незначний ремонт дорожнього котка. Досвід роботи обов’язковий;
з.п – 10 000.
ТЗОВ "ГАЛИЦЬКІ ДОРОГИ"
водій автотранспортних засобів – перевезення буд.матеріалів; наявність посвідчення кат В, С; досвід роботи обов’язковий; перевага надається особам без шкідливих звичок;
з.п – 8 000.
ТЗОВ "МАГІСТРАЛЬ ІНЖИНІРИНГ"
дорожній робітник – виконання ремнотно-будівельних робіт доріг місцевого значення; розглядаються особи без досвіду роботи.
з.п – 10 000.
ТЗОВ "МАГІСТРАЛЬ ІНЖИНІРИНГ"
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