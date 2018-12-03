Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян для працевлаштування на посади: Суспільство | 27-11-2018, 16:22 0 511

машиніст механічного котка - управління, обслуговування, незначний ремонт дорожнього котка. Досвід роботи обов’язковий;

з.п – 10 000.

ТЗОВ "ГАЛИЦЬКІ ДОРОГИ"

водій автотранспортних засобів – перевезення буд.матеріалів; наявність посвідчення кат В, С; досвід роботи обов’язковий; перевага надається особам без шкідливих звичок;

з.п – 8 000.

ТЗОВ "МАГІСТРАЛЬ ІНЖИНІРИНГ"

дорожній робітник – виконання ремнотно-будівельних робіт доріг місцевого значення; розглядаються особи без досвіду роботи.

з.п – 10 000.

ТЗОВ "МАГІСТРАЛЬ ІНЖИНІРИНГ"





