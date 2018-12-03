Розмитнення авто з іноземною реєстрацією: які податки та митні платежі сплачувати Суспільство | 27-11-2018, 18:36 0 212



Напередодні фахівці Закарпатської митниці ДФС під час брифінгу розповіли про новації ввезення громадянами на митну територію України транспортних засобів на іноземній реєстрації.

Серед іншого йшлося про вступ в силу Закону України від 8 листопада 2018 року № 2611-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів», яким, зокрема, введено нову формулу, за якою розмитнюватимуться транспортні засоби на іноземній реєстрації.

Зокрема про особливості розмитнення, ставки податків та митних платежів на конкретному прикладі при ввезенні таких авто розповіла Ольга Черненко, начальник управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання Закарпатської митниці ДФС.

Детальніше дивіться у відео за посиланням: http://zak.sfs.gov.ua/media-ark/videogalereya/intervyu-ta-publichni-zayavi/4949.html.

ДФС у Закарпатській області

