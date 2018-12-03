Політв'язня Кремля Коломійця відвідала дружина Суспільство | 28-11-2018, 10:34 0 108 Українського політичного в'язня, учасника Євромайдану Андрія Коломійця 26 листопада відвідала в російській колонії Краснодарського краю його дружина Галина.



Про це повідомляє "Крим.Реалії".



За словами дружини Коломійця, це було "коротке побачення", і вони "спілкувалися через скло".



"Ні в карцер, ні в "яму" Андрія не саджали, як це було раніше", - розповіла вона.



Дружина політв'язня повідомила, що на свій стан здоров'я чоловік вже не звертає уваги.



"Каже, що толку немає "битися в закриті двері". Просив призначити лікування, щоб за свої гроші ми купили йому ліки. Але нічого цього в колонії так і не зробили", - розповіла Галина Коломієць.



Вона додала, що її чоловік був дуже радий, що його відвідав український консул.



"Він думав, що про нього вже всі забули, а тут він приїхав", - підсумувала Коломієць.



Нагадаємо, українця затримали на території російського регіону Кабардино-Балкарії в травні 2015 року за підозрою у зберіганні наркотиків.



Після затримання Коломійця привезли до анексованого Криму і звинуватили в замаху на вбивство двох кримських "беркутівців".



Російська правозахисна організація "Меморіал" вважає Андрія Коломійця політв’язнем та вимагала його негайного звільнення.



У червні 2016 року російський суд в анексованому Криму засудив українського активіста Євромайдану Андрія Коломійця до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Коломійця утримують у колонії в Краснодарському краї Росії.



У квітні 2017 року українець подав скаргу до Європейського суду з прав людини.



У травні дружина Коломійця повідомила, що стан його здоров'я погіршився.