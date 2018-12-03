Представники бізнесу занепокоєні блокуванням пунктів пропуску Суспільство | 28-11-2018, 10:34 0 164

Учора в адміністративному приміщенні Львівської митниці ДФС відбулась робоча зустріч її керівника з представниками бізнес-асоціації, Громадської ради при ГУ ДФС у Львівській області.

Представників бізнесу цікавила ситуація з блокуванням пунктів пропуску та її наслідки для економіки Львівщини і підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

Начальник митниці Левко Прокіпчук проінформував присутніх про реальний стан у пунктах пропуску. Зокрема він зазначив, що на 12.00 год. 27.11.2018 пункти пропуску на Львівщині розблоковано. Хоча 25 листопада були заблоковані всі, а з 26 листопада працювали лише три, і то ті, в яких не передбачено руху вантажних транспортних засобів. Відтак в чергах опинились понад 700 вантажівок. Вони не змогли вчасно дістатись місць призначень, здійснити митне оформлення. Від цього держбюджет недоотримав близько 30 млн грн за день.

Ситуацію вдалось виправити на третій день завдяки роз’яснювальній роботі, супротиву громадського суспільства та діям національної поліції.

Своєю чергою представники бізнесу заявили, що блокування призводять до економічних втрат, адже зривають виконання договорів з закордонними партнерами через затримку вантажного транспорту в пунктах пропуску через кордон. Також блокування негативно впливає на імідж регіону й інвестиційний клімат, створює загрозу виникнення дефіциту товарів та сировини для українських підприємств.

Учасники зустрічі дійшли висновку, що задля якнайшвидшої нормалізації роботи пунктів пропуску на кордоні необхідна координація дій між представниками влади, громадськістю та власниками авто на європейських номерах.

