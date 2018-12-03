ЛК «АТП-1» запрошує на роботу водіїв Суспільство | 28-11-2018, 15:19 0 109 У зв’язку з придбанням нових автобусів львівське комунальне АТП-1 запрошує на роботу водіїв. Нагадаємо, до кінця цього року підприємство має отримати 150 нових, низькопідлогових автобусів.



Як розповів директор ЛК АТП-1 Орест Хамула, зростання потреби у водіях зумовлене придбанням нових автобусів. Наразі «АТП-1» отримало вже 89 МАЗів та 5 «Електронів», планується отримання наступної партії «Електронів». Усього до кінця 2018 року підприємство отримає 100 МАЗів та 50 «Електронів».



«Підприємство пропонує працівникам гідну заробітну платню, комфортні умови праці та весь соціальний пакет — виплату лікарняних, відпускних, страхування та надання матеріальної допомоги», — зазначив Орест Хамула.



Загалом «АТП-1» потребує близько 100 водіїв.



Водії, які мають категорію D, з питань працевлаштування можуть звертатися безпосередньо на територію АТП-1 на вул. Авіаційній, 1 або за телефоном 676 727 066 або 2 442 207.