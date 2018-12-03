Львів’янам з інвалідністю виплатять матеріальну допомогу Суспільство | 28-11-2018, 18:49 0 471 До Міжнародного дня людей з інвалідністю Львівська міська рада виплатить одноразову матеріальну допомогу. Її, зокрема, отримають люди з інвалідністю з дитинства 1 та 2 груп, та люди з інвалідністю 1 та 2 груп, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду України.



Як повідомили в управлінні соціального захисту ЛМР, уже підготовлено проекти розпорядження щодо надання з міського бюджету одноразової матеріальної допомоги людям з інвалідністю.



Зокрема, допомогу отримають люди з інвалідністю з дитинства 1 та 2 груп — мешканці м. Львова. Її отримають 2820 осіб в розмірі 700 грн. кожен. Загальна сума цих виплат складе 1 974 000 грн.



Також допомогу отримають люди з інвалідністю 1 та 2 груп, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду України — мешканці м. Львова. Її отримають 584 особи в розмірі 700 грн. кожен. Загальна сума цих виплат складе 408 800 грн.