Бойовики обстріляли КПВВ "Майорське" на Донбасі - СЦКК Суспільство | 29-11-2018, 04:26 0 131 Підтримувані РФ бойовики увечері 27 листопада обстріляли КПВВ "Майорське" в Донецькій області зі стрілецької зброї різного калібру.



Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню на Донбасі.



"Наступного дня, перед початком роботи КПВВ "Майорське" прикордонники виявили наскрізний отвір у правій зовнішній стінці та часткове пошкодження внутрішньої перегородки модуля паспортного контролю", - заявили в СЦКК.







"Людських жертв та поранень вдалося уникнути, тому що КПВВ "Майорськ" в нічний час доби не працює", - йдеться у заяві.



Як повідомлялось, упродовж 28 листопада, від 7 до 18 години, російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню, два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.