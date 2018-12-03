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Грудень прийде зі снігом і потеплінням
|Суспільство | 29-11-2018, 10:19
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|В останній день листопада буде морозно, у більшості областей без опадів, а от грудень прийде зі снігом і невеликим потеплінням.
Про це повідомляє сайт Укргідрометцентру.
30 листопада на заході, півночі і сході без опадів, вночі -11-13, вдень від -4 до -7, у центрі та на півдні невеликий сніг, вночі від -6 до -14, вдень 2-6, у Криму мокрий сніг, вночі -2-4, вдень до +4.
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