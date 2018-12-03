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Увага! На Хустщині шахраї від імені податківців вимагають гроші
|Суспільство | 29-11-2018, 13:36
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Невідомі особи здійснюють дзвінки та надсилають смс-повідомлення суб’єктам господарювання м. Хуст та району, представляючись начальником Хустського управління ГУ ДФС у Закарпатській області, або особою від його імені.
Зокрема, зловмисники просять перерахувати кошти на банківський рахунок.
У зв’язку з цим, просимо громадян, при наявності таких фактів, звертатись до органів МВС за номером телефону «102».
ДФС у Закарпатській області
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