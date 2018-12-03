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Документальне підтвердження витрат нотаріуса з оплати робіт та послуг

Суспільство | 29-11-2018, 16:47Коментарів: 0 0 Переглядів: 153 153    

Оподатковуваним доходом осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності.
Для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Узагальнюючими податковими консультаціями № 1185 та № 884 визначено необхідний перелік витрат, які можуть бути враховані приватним нотаріусом при визначенні сукупного чистого доходу.
Документами, які підтверджують понесені витрати, безпосередньо пов’язані з отриманим доходом, можуть бути платіжні доручення, квитанція, фіскальний чек, акт закупки (виконаних робіт, наданих послуг) та інші первинні документи, що засвідчують акт оплати товарів, робіт, послуг.
Первинним документом є документ, створений у письмовій або електронній формі, який містить відомості про господарську операцію.
Тобто нотаріус як податковий агент при оплаті товарів, робіт, послуг (оренди тощо) у готівковій формі іншій фізичній особі - продавцю (виконавцю робіт, послуг), що не зареєстрована як самозайнята особа, може підтвердити понесені витрати:
- договорами та актами закупки (виконаних робіт, наданих послуг), складеними на його ім’я та фізичної особи - продавця (виконавця робіт, послуг);
- платіжними документами, що підтверджують факт утримання ПДФО (ВЗ) та перерахування його до бюджету;
- відомостями з податкового розрахунку.
У повідомленні використані такі закони та нормативні акти: Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Узагальнююча податкова консультація № 1185 затверджена наказом ДПС України від 24.12.2012 р. № 1185 «Щодо деяких питань оподаткування фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (приватних нотаріусів, адвокатів)». Узагальнююча податкова консультація № 884, затверджена наказом Міндоходів від 30.12.2013 р. № 884 «Щодо витрат приватного нотаріуса». Порядок № 481- Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, затвердженого наказом Міндоходів від 16.09.2013 р. № 481. Положення № 88 - Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88.
ДФС у Закарпатській області
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