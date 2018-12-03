Український танцівник Полунін перейшов у громадянство Росії Суспільство | 30-11-2018, 09:07 0 99 Відомий танцівник українського походження Сергій Полунін отримав громадянство Російської Федерації.



Він виклав фотографію нового паспорта в своєму Instagram і заявив про підтримку політики президента Росії Володимира Путіна.



Паспорт видали в Москві 29 жовтня.



"Росія для мене завжди була і є добром. Я дуже щасливий стати громадянином Росії і прийняти позицію проти злих і безсовісних людей, які створюють революції і війни в Україні, Грузії та інших країнах", – заявив Полунін.



"Правда за Росією", – вважає він.





На думку танцюриста, "добро і любов повинні бути такими ж агресивними і цілеспрямованими проти зла, яке вбиває людей і руйнує країни".



"Моя підтримка Володимиру Путіну, який не продав свою країну і підтримує свій народ. Не можу уявити, наскільки важко він працював і наскільки складно йому було", – заявив Полунін.



"Ви – інший, ніж багато лідерів. Правда за вами", – додав він.



Сергій Полунін народився 20 листопада 1989 року в Херсоні. У 13 років переїхав до Лондона, де навчався у Школі Королівського балету.



З 2007-го до 2012 року Полунін був запрошеним прем'єром Королівського балету в Лондоні і мав великий успіх.



З 2012 року він виступав у російських театрах.



У 2016 році Полунін став запрошеним солістом Баварського державного балету в Мюнхені.



Танцівник також відомий за біографічним фільмом про нього режисера Стівена Кантора.



Крім того, в 2017 році Полунін зіграв роль у стрічці "Вбивство у "Східному експресі", а в 2018-му виконав епізодичну роль у фільмі "Червоний горобець".