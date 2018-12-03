Двох депутатів на Львівщині оштрафували за несвоєчасне подання декларацій про доходи Суспільство | 30-11-2018, 10:28 0 94



Городоцькою місцевою прокуратурою забезпечено участь прокурора у розгляді судом справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, стосовно депутатів Суховільської сільської ради.



Так, упродовж жовтня цього року Городоцьким районним судом двох народних обранців визнано винними у вчиненні адмінправопорушень, передбачених ч.1 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).



Вказані особи несвоєчасно подали декларації про майновий стан і доходи до Національного агентства з питань запобігання корупції.



За наслідками судового розгляду до винних застосовано стягнення у вигляді штрафу.







Прес-служба прокуратури Львівської області



