Працівники Львівської митниці ДФС підвищили рівень професійної компетентності

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: понеділок, 03/12/2018 Аргентинський українець Юрій Данилишин у Львівській політехніці...>> 4 ГРУДНЯ ПУНКТ ПРОПУСКУ «ЛУЖАНКА» ТИМЧАСОВО НЕ ПРАЦЮВАТИМЕ...>> Порошенко: Вздовж кордону з Україною різко збільшилася кількість військ РФ...>> На Львівщині в 1,8 раза зросли надходження податку на прибуток підприємств у січні-жовтні 2018 року порівнюючи з минулорічними та склали майже 1,2 млрд. гривень...>> До уваги громадян!  ...>> У Львівській митниці ДФС оформлено перші транспортні засоби зі сплатою застави...>> Мерія вкотре закликає дотримуватись правил безпеки користування газовим та пічним опаленням: у Львові четверо людей отруїлись чадним газом...>> Від сьогодні буде перекрито рух транспортних засобів вул. Ставовій...>> Внаслідок пожежі у ліфтовій шахті будинку на вул. Суботівській ніхто з людей не постраждав...>> Пластуни та скаути передадуть Вифлеємський вогонь миру громаді міста Львова...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
CNN: Повідомлення Хашоггі у WhatsApp можуть стати доказом у розслідуванні його вбивства...
03-12-2018, 03:21  >>> 
Ужгородець, який мало не до смерті порізав знайомих, сидітиме за ґратами 5 років...
30-11-2018, 10:29  >>> 
Червоноградця, якого підозрюють у побитті до смерті власного брата, триматимуть під вартою...
30-11-2018, 10:28  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Стоматологічну поліклініку № 3 приєднають до КНП «Стоматологічна поліклініка № 4»...
29-11-2018, 13:33  >>> 
Утилізовано понад 300 кг непридатних до використання лікарських та медичних препаратів...
29-11-2018, 11:49  >>> 
Ще один полонений ФСБ моряк прооперований...
28-11-2018, 04:37  >>> 

Працівники Львівської митниці ДФС підвищили рівень професійної компетентності

Суспільство | 30-11-2018, 13:29Коментарів: 0 0 Переглядів: 106 106    

У зв’язку з набранням чинності законів №2611-VIII і №2612-VIII про зниження акцизу на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації упродовж двох днів у Львівській митниці її працівники пройшли спеціалізовану підготовку. Участь взяли посадові особи відділів митного оформлення, митних постів, до функціональних обов’язків яких входять питання виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України. Навчання проводили керівники управлінь Львівської митниці ДФС. За час навчання митники розглянули новоприйняті закони, питання пропуску та оподаткування товарів за товарними позиціями 8701-8707, 8711, 8716 згідно з УКТ ЗЕД, що підлягають державній реєстрації. Окрім того розглянуто питання унесення грошової застави при тимчасовому ввезенні товарів на митну територію України та транспортних засобів з метою транзиту через територію України та її повернення.

Як відомо 25 листопада закони №2611-VIII і №2612-VIII набули чинності. З початком дії Закону України від 08.11.2018 № 2612-VIII ніхто з громадян не звертався до працівників митниці з метою оформлення застави. Водночас є механізм внесення та повернення застави, і митники готові здійснювати митне оформлення таких транспортних засобів.


   Новини по темі: Суспільство
Аргентинський українець Юрій Данилишин у Львівській політехніці...
03-12-2018, 13:07  >>> 
4 ГРУДНЯ ПУНКТ ПРОПУСКУ «ЛУЖАНКА» ТИМЧАСОВО НЕ ПРАЦЮВАТИМЕ...
03-12-2018, 13:07  >>> 
До уваги громадян!  ...
03-12-2018, 11:59  >>> 
ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ВИКРАДЕНЕ АВТО...
03-12-2018, 10:56  >>> 
МЗС: Затриманим у Тбілісі українцям призначили адвокатів...
03-12-2018, 10:37  >>> 
Kyiv Boryspil Express планують з'єднати з метро...
03-12-2018, 10:36  >>> 
У Швеції затримали двох іноземців, що пробралися на військову базу...
03-12-2018, 10:33  >>> 
   АктуальноАктуально
Гройсман: "Північний потік-2" – форма війни РФ проти Європи...
03-12-2018, 03:23  >>> 
Частину захоплених моряків хочуть перевести в Лефортово – Клімкін...
30-11-2018, 11:43  >>> 
Україна не впускатиме росіян-чоловіків 16-60 років...
30-11-2018, 11:42  >>> 
   ПолітикаПолітика
Порошенко: Вздовж кордону з Україною різко збільшилася кількість військ РФ...
03-12-2018, 12:03  >>> 
Росія багато витрачає, щоб зробити Україну "легкою здобиччю" – Черниш...
03-12-2018, 10:35  >>> 
НАЗК візьметься за декларації 13 суддів, нардепа і держсекретаря міністерства...
03-12-2018, 10:31  >>> 
   Діловий світДіловий світ
На Львівщині в 1,8 раза зросли надходження податку на прибуток підприємств у січні-жовтні 2018 року порівнюючи з минулорічними та склали майже 1,2 млрд. гривень...
03-12-2018, 11:59  >>> 
Курс валют: Гривня суттєво зміцнилася...
03-12-2018, 09:19  >>> 
До уваги підприємств та організацій...
30-11-2018, 15:54  >>> 
   СуспільствоСуспільство
До уваги громадян!  ...
03-12-2018, 11:59  >>> 
ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ВИКРАДЕНЕ АВТО...
03-12-2018, 10:56  >>> 
МЗС: Затриманим у Тбілісі українцям призначили адвокатів...
03-12-2018, 10:37  >>> 
   ВладаВлада
Трамп може скасувати зустріч з Путіним через його агресію в Азовському морі...
28-11-2018, 04:36  >>> 
У Конгресі США закликали Трампа притягнути Путіна до відповідальності за дії на Азові...
26-11-2018, 08:05  >>> 
Порошенко в понеділок поговорить з генсеком НАТО та лідерами держав...
26-11-2018, 05:24  >>> 
   КультураКультура
Органний зал запрошує провести зиму разом...
30-11-2018, 13:25  >>> 
Рельєфи повернуть на мур костелу св. Лазаря після впорядкування простору довкола...
30-11-2018, 10:34  >>> 
Відтепер Народний (зразковий) ансамбль пісні і танцю «Лемковина» має свою програму підтримки...
29-11-2018, 18:17  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
13:07 Аргентинський українець Юрій Данилишин у Львівській політехніці
13:07 4 ГРУДНЯ ПУНКТ ПРОПУСКУ «ЛУЖАНКА» ТИМЧАСОВО НЕ ПРАЦЮВАТИМЕ
12:03 Порошенко: Вздовж кордону з Україною різко збільшилася кількість військ РФ
11:59 На Львівщині в 1,8 раза зросли надходження податку на прибуток підприємств у січні-жовтні 2018 року порівнюючи з минулорічними та склали майже 1,2 млрд. гривень
11:59 До уваги громадян!  
11:58 У Львівській митниці ДФС оформлено перші транспортні засоби зі сплатою застави
11:13 Мерія вкотре закликає дотримуватись правил безпеки користування газовим та пічним опаленням: у Львові четверо людей отруїлись чадним газом
11:11 Від сьогодні буде перекрито рух транспортних засобів вул. Ставовій
11:11 Внаслідок пожежі у ліфтовій шахті будинку на вул. Суботівській ніхто з людей не постраждав
11:10 Пластуни та скаути передадуть Вифлеємський вогонь миру громаді міста Львова

   Анонси
Зірки 1+1 Алла Мазур та Костянтин Грубич завітають до Львова в рамках туру «Ті, що вражають»...
03-12-2018, 11:12  >>> 
ЛЬВІВ’ЯН ЗАКЛИКАЛИ ВІДМОВИТИСЯ ВІД ДИТЯЧОЇ ПОВЕДІНКИ...
30-11-2018, 16:04  >>> 
У Львові відбудеться Гала-концерт з нагоди 20-річчя внесення ансамблю історичного центру Львова до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО...
30-11-2018, 13:27  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования