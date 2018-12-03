НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ ШАХРАЯ ІЗ ГРУЗІЇ Суспільство | 30-11-2018, 14:40 0 137

Громадянина Грузії затримали учора на кордоні з Польщею прикордонники Львівського загону.Під час заходів прикордонного контролю у пункті пропуску «Рава-Руська» на іноземця спрацювала база даних Інтерполу. З’ясувалося, що грузинські правоохоронні органи розшукували чоловіка за шахрайство. Про затриманого правопорушника поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м. Києві. Особу передано співробітникам поліції у Львівській області.



Прес – служба Львівського прикордонного загону



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