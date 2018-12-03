|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
НЕВДАЛА НІЧНА ПОДОРОЖ
|Суспільство | 30-11-2018, 14:42
| 0 383
|
Сьогодні вночі прикордонники Львівського загону спільно з офіцерами оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби, використовуючи наявну інформацію щодо переміщення нелегалів, поблизу державного кордону затримали трьох іноземців без документів.
Зі слів затриманих, вони є громадянами Афганістану та мали намір потрапити незаконним шляхом до сусідньої країни.
Правопорушників доставлено до прикордонного відділу та складено протоколи за статтею 204-1 ч. 2 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України»
Прес – служба Львівського прикордонного загону
#ЗахіднийКордон #Західний_Кордон #прикордонники #кордон #ДПСУ #пограничники #граница #новини
|
|