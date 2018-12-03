НЕВДАЛА НІЧНА ПОДОРОЖ Суспільство | 30-11-2018, 14:42 0 383

Сьогодні вночі прикордонники Львівського загону спільно з офіцерами оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби, використовуючи наявну інформацію щодо переміщення нелегалів, поблизу державного кордону затримали трьох іноземців без документів.

Зі слів затриманих, вони є громадянами Афганістану та мали намір потрапити незаконним шляхом до сусідньої країни.

Правопорушників доставлено до прикордонного відділу та складено протоколи за статтею 204-1 ч. 2 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України»



Прес – служба Львівського прикордонного загону



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