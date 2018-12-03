|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
У Книзі рекордів Гіннеса назвали анексований Севастополь "російським"
|Суспільство | 03-12-2018, 07:55
| 0 88
|
|У сертифікаті Книги рекордів Гіннеса (Guinness World Records), який у Севастополі отримав громадянин Білорусі, місто вказане як територія РФ.
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на сайт Guinness World Records.
"Олександр Бендіков (Білорусь / Росія) вставновив у Севастополі, РФ, світовий рекорд по балансуванню предметів. Він утримав на одному цвяху ще 349 цвяхів", - йдеться на сайті.
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ КНИГИ РЕКОРДІВ ГІННЕСА
"Це досягнення було оформлено і підписано місцевими майстрами спорту з гандболу та волейболу. Рекорд було встановлено ще у травні, зафіксовано нещодавно", - пише "Громадське".
"На дії Книги рекордів Гінесса Міністерство закордонних справ наразі не відреагувало", - додає видання.
Книга рекордів Гіннесса - щорічний довідник унікальних досягнень людей та тварин, нечуваних природних явищ та видатних подій шоу-бізнесу, мас-медіа та культури.
Як повідомлялося, Росія окупувала Автономну республіку Крим в 2014-му році.
Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.
Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконною. Проти РФ були введені економічні санкції.
|
|