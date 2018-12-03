У Швеції затримали двох іноземців, що пробралися на військову базу Суспільство | 03-12-2018, 10:33 0 61 У Швеції на території військової бази Мюско затримали двох іноземців, які без дозволу проникли на базу.



Про це повідомляє видання Expressen.



Інцидент стався в ніч на неділю близько першої ночі.



"Людей виявила охорона на території бази і затримала відповідно до Акту про захист" - повідомили у збройних силах Швеції.



База Мюско розташована на південь від Стокгольма і кваліфікується як захисний об’єкт.



У прес-службі збройних сил Швеції повідомили, що іноземці спочатку не виконували наказів охорони, через що ті зробили кілька попереджувальних пострілів.



Затриманих передали поліції. Шведські військові підтвердили, що йдеться про іноземців, щоправда не уточнили їх громадянство.



Як повідомлялося, Міноборони Британії розіслало попередження усім військовим базам після того, як біля бази, яка займається кібербезпекою, помітили російських журналістів.