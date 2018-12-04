На Львівщині планують створити два кризових центри для жертв домашнього насильства Суспільство | 03-12-2018, 14:42 0 71

У Червонограді та Трускавці мають намір створити два кризових центри для осіб, які постраждали від домашнього насильства.



Про це йшлося сьогодні, 3 грудня, під час апаратної наради у Львівській облдержадміністрації.

«Між Львівської облдержадміністрацією та Фондом ООН у галузі народонаселення у 2018 році підписано Меморандум, що передбачає фінансову підтримку Фонду у створенні на території Львівщини кризових центрів для жертв домашнього насильства. Зі сторони Львівської області виконано всі умови і зобов’язання щодо підготовки реалізації проекту», - розповіла директор департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Наталія Кузяк.

Після того, як притулки запрацюють, їх на утримання візьмуть органи місцевої влади. Наразі триває процедура погодження фінансування з фонду ООН для того, аби можна було розпочати ремонті роботи у знайдених приміщеннях.

У таких кризових центрах надаватимуть соціально-психологічну, медичну, юридичну допомогу тощо.



