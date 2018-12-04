Фахівці вагонного депо Тернопіль у стислі терміни відремонтувати та повернули в робочий парк 75 вагонів для перевезення зернових вантажів Суспільство | 03-12-2018, 16:39 0 109



За дорученням виконавчого директора регіональної філії «Львівська залізниця» Володимира Крота, фахівці пунктів технічного обслуговування вагонів Тернопіль та Чортків експлуатаційного вагонного депо Тернопіль у стислі терміни відновили та повернули у робочий парк Укрзалізниці 75 вагонів-зерновозів. Реагуючи на масові звернення зернотрейдерів, технічно справний рухомий склад залізничники першочергово скерували для здійснення вантажних операцій на станції Тернопільської дирекції залізничних перевезень, де накопичилися чималі обсяги цьогорічного збіжжя.



Зосереджуючи всі зусилля на подолання дефіциту спеціального рухомого складу, зумовленого високим попитом на перевезення зернових вантажів в Україні, залізничники змушені паралельно ліквідовувати наслідки такого ганебного явища як крадіжки та розукомплектування обладнання вантажних вагонів. Зокрема чимало зерновозів із цієї причини було відставлено від експлуатації та накопичилося в парку експлуатаційного вагонного депо Тернопіль. Наприклад, час вимушеного простою одного з вагонів через несправність гальмівної системи, спричиненої крадіжкою її елементів, становив близько 100 діб. Відтак украй необхідні комплекти гальмівного обладнання, які Львівська залізниця отримала від колег із Дарницького вагоноремонтного заводу, тернопільські вагонники відразу використали для ремонту зерновозів, поповнивши робочий парк технічно справним рухомим складом.

