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На Львівщині відзначили Міжнародний день осіб з інвалідністю

Суспільство | 03-12-2018, 18:58Коментарів: 0 0 Переглядів: 104 104    


Сьогодні, у Міжнародний день осіб з інвалідністю, в області стартував форум “Державна політики та соціальний захист осіб з інвалідністю:досягнення та виклики сьогодення”.
Голова Львівської ОДА Олег Синютка зазначив, що цей день – це можливість привернути увагу суспільства до проблем, які кожного дня переживають люди з інвалідністю.
“Сьогодні наше суспільство інше, аніж було декілька років тому. Крок за кроком ми побудуємо суспільство, де комфортно буде будь-кому. Для цього потрібна віра, що ми змінюємо державу і друге не сподіватись на когось окрім себе, а гідно працювати на своєму місці”,  – наголосив очільник Львівщини.
За багаторічну працю, високий професіоналізм, активну громадську діяльність та  з нагоди Міжнародного дня інвалідів учасників громадських організацій, що представляють інтереси людей з інвалідністю, нагородили подяками облдержадміністрації.
У межах форуму впродовж дня відбуватимуться дискусійні панелі щодо реалізації прав осіб з інвалідністю у працевлаштуванні, права на здобуття освіти дітей з інвалідністю тощо.
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