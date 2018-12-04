В смт Рудно троє людей постраждало від отруєння чадним газом Суспільство | 04-12-2018, 10:37 0 107 Львівська міська рада вкотре закликає мешканців дотримуватись правил безпеки користування газовим та пічним опаленням. Як повідомили на «Гарячій лінії міста», відповідно до інформації ЛШМД трапилось отруєння чадним газом за адресою: смт Рудно, вул. Яворницького, 4а. Постраждали жінка 23 роки, дитина 7 років та чоловік 27 років.



Постраждалі госпіталізовані в обласну клінічну лікарню та МДКЛ. Деталі події з’ясовують.



Нагадаємо, з початку 2018 року у Львові сталося уже 72 випадки отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 148 людей, з них 41 дитина. На жаль, є 7 смертельних випадків. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту ЛМР закликає мешканців не легковажити своїм здоров’ям та життям!



Як зазначають фахівці, основна вимога, щоб не сталося біди, це притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади для опалення — через вікно, через двері, і через вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, і в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу. Якщо одне з таких правил недотримане, то у приміщенні починає утворюватися чадний газ і стається біда.