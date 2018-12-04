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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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ОГОЛОШЕННЯ!
|Суспільство | 04-12-2018, 10:43
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Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян для працевлаштування на посади:
Помічник кухаря – допомога в приготуванні страв, соків, напоїв. Робота в центрі міста в закладі швидкого харчування. Розглядають осіб без досвіду роботи, але з бажанням працювати та розвиватися. Графік роботи: позмінний;
З.п 6000 грн.
Офіціант – обслуговування клієнтів, робота з касовим апаратом. Розглядають осіб без досвіду та студентів.
З.п 6000 грн.
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