ОГОЛОШЕННЯ! Суспільство | 04-12-2018, 10:43 0 59



Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян для працевлаштування на посади:

Помічник кухаря – допомога в приготуванні страв, соків, напоїв. Робота в центрі міста в закладі швидкого харчування. Розглядають осіб без досвіду роботи, але з бажанням працювати та розвиватися. Графік роботи: позмінний;

З.п 6000 грн.

Офіціант – обслуговування клієнтів, робота з касовим апаратом. Розглядають осіб без досвіду та студентів.

З.п 6000 грн.



