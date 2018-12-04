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Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян для працевлаштування за посадою:

Суспільство | 04-12-2018, 10:46Коментарів: 0 0 Переглядів: 87 87    
Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян
для працевлаштування за посадою:
інженер
для Управління поліції охорони у Львівській області
(Додаткова інформація у фахівців відділу взаємодії з роботодавцями
або за тел.: 244-59-95, 244-59-91).
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