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ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ЖІНКУ ЯКА КЕРМУВАЛА ВИКРАДЕНИМ АВТО
|Суспільство | 04-12-2018, 10:51
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Державна прикордонна служба України щоденно використовує міжнародну базу даних Інтерполу, що дозволяє виявляти міжнародних злочинців, шахраїв, викрадені автомобілі та власників фальшивих документів.
В пункті пропуску «Грушів» прикордонники Львівського загону затримали викрадений «Мерседес» 2008 року випуску, яким їхала наша 30-річна співвітчизниця. Відповідно до міжнародної бази даних, легковик розшукували правоохоронні органи Швейцарії з травня цього року.
По даному факту поінформовано Укрбюро Інтерполу в Києві. Іномарку передано співробітникам Національної поліції.
Загалом з початку 2018 року персоналом Львівського прикордонного загону реалізовано більше 20 спрацювань бази даних Інтерполу, відносно транспортних засобів.
Прес – служба Львівського прикордонного загону
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