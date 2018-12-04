ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ЖІНКУ ЯКА КЕРМУВАЛА ВИКРАДЕНИМ АВТО Суспільство | 04-12-2018, 10:51 0 98



Державна прикордонна служба України щоденно використовує міжнародну базу даних Інтерполу, що дозволяє виявляти міжнародних злочинців, шахраїв, викрадені автомобілі та власників фальшивих документів.

В пункті пропуску «Грушів» прикордонники Львівського загону затримали викрадений «Мерседес» 2008 року випуску, яким їхала наша 30-річна співвітчизниця. Відповідно до міжнародної бази даних, легковик розшукували правоохоронні органи Швейцарії з травня цього року.

По даному факту поінформовано Укрбюро Інтерполу в Києві. Іномарку передано співробітникам Національної поліції.

Загалом з початку 2018 року персоналом Львівського прикордонного загону реалізовано більше 20 спрацювань бази даних Інтерполу, відносно транспортних засобів.

Прес – служба Львівського прикордонного загону



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