У Львівській митниці ДФС оформлено перший транспортний засіб з добровільною сплатою коштів за протермінування режиму транзит Суспільство | 04-12-2018, 13:40 0 76

Громадянин добровільно сплатив кошти у розмірі 8,5 тис. грн. за протермінування режиму транзит територією України та оформив своє авто без виїзду за кордон.

Так, учора, до митного оформлення митного поста «Західний» Львівської митниці ДФС було подано документи на оформлення транспортного засобу «Kia Carnival» 2006 року випуску. Окрім митних платежів громадянин добровільно сплатив кошти у розмірі 8,5 тис. грн. Така сплата звільняє його від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митного режиму при ввезенні транспортного засобу з іноземною реєстрацією, строків та умов ввезення якого не дотримано.

Загалом за оформлення цього транспортного засобу він сплатив 80 тисяч гривень.

