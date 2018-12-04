Декларації з сімейними лікарями уклала майже половина мешканців Новострілищанської ОТГ Суспільство | 04-12-2018, 13:41 0 65



У Новострілищанській об’єднаній територіальній громаді триває процес підписання декларацій з сімейними лікарями. А у жовтні цього року Новострілищанська ОТГ уклала Договір з Національною службою здоров’я України.

Як розповіла заступник голови Новострілищанської ОТГ Олена Бурбела, наразі у громаді укладено 1,5 тисячі декларацій. Причому укладають їх не лише мешканці громади, а й сусідніх населених пунктів. І кількість цих декларацій постійно зростає. Так, у листопаді декларації уклало 400 осіб.

Як говорить Олена Бурбела, за розрахунками, усього у Новострілищанській ОТГ має бути укладено 3600 декларацій з лікарями. І це утричі збільшить фінансування медицини у громаді.1

Зараз у Новострілищанській ОТГ працює 3 сімейних лікарі. У громаді є амбулаторія загальної практики сімейної медицини та 5 ФАПів. Тож збільшення фінансування медицини завдяки договору з НСЗУ є дуже доречним.

Станом на сьогодні договори з Національною службою здоров’я України уклало 7 ОТГ Львівщини: Гніздичівська, Кам’янка-Бузька, Бісковицька, Жовтанецька, Новострілищанська, Розвадівська та Славська.

Офіс реформ у Львівському РВ АМУ





