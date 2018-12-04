«Інклюзивний туризм в дії»: для дітей з інвалідністю організують поїздку в резиденцію Миколая (+аудіо) Суспільство | 04-12-2018, 14:34 0 73

У п‘ятницю, 7 грудня, діти з інвалідністю з навчально-реабілітаційного центру «Джерело» вирушать до резиденції святого Миколая на території дитячого центру оздоровлення, відпочинку та туризму «Росинка», що на Жовківщині.

Під час святкування для гостей підготували зустріч зі Святим Миколаєм та його помічниками, самостійне виготовлення новорічних сувенірів у майстерні Святого Миколая, квест галявиною казок, солодкі пригощання та вручення подарунків від партнера Львівської кондитерської фабрики «Світоч».

«До Дня святого Миколая управління спільно із партнерами вирішили організувати активне дозвілля для вихованців центру «Джерело». Уже давно виникла ідея додати діткам різдвяно-новорічної атмосфери», - розповіла начальник управління туризму та курортів Львівської ОДА Наталія Табака.

Захід організовують з метою популяризація локацій для активного та змістовного дозвілля в Різдвяно-Новорічний період, а також забезпечення дозвілля для дітейз інвалідністю з навчально-реабілітаційного центру «Джерело».

Окрім того, за словами Наталії Табаки в управлінні напрацьовують проект на секторальну підтримку, аби створити необхідні умови для подорожей осіб з інвалідністю.

