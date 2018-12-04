На Львівщині стартує Міжнародна молодіжна конференція «Молодь і держава: партнерство заради розвитку молоді» Суспільство | 04-12-2018, 14:35 0 71

Упродовж 6-8 грудня у Львові триватиме Міжнародна молодіжна конференція «Молодь і держава: партнерство заради розвитку молоді»

Про це повідомили сьогодні під час брифінгу.

“Ми проводимо таку конференцію на Львівщині вперше за десятиліття існування політики східного партнерства Європейського союзу. В області ми намагаємось особливу увагу приділяти молоді і це бачать наші міжнародні партнери та представники у Києві. Ця конференція – це визнання роботи в галузі молоді, бо кінцеві результати, які ми плануємо напрацювати чітко співпадають з напрямками роботи, які здійснюємо в галузі молодіжної політики на Львівщині. Міжнародний захід дасть змогу напрацювати майданчик для подальшої комунікації і втілення нових проектів на міжнародній арені”, - зазначив директор департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА Андрій Ковальський.

Участь у конференції візьмуть 135 осіб, це представники молодіжних консультативних рад, молодіжні активісти і представники Програми Східного Партнерства і Європейського союзу, міжнародні експерти, представники влади місцевого і регіонального рівнів (Регіон Східного партнерства), представники міжнародних установ.

“У програмі конференції – дебати між представниками молоді з країн Східного партнерства та представниками молодіжних організацій, філософські тематики щодо довіри між молоддю та урядами і місцевою владою”, - наголосила експерт Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства Марина Симонова.

За її словами, серед результатів конференції буде формування драфтових рекомендацій щодо наступних кроків співпраці між країнами Східного партнерства як з точки зору регіону, так і кожної окремої країни.

Зазначимо, організатори конференції Єврокомісія, Міністерство молоді та спорту України, Львівська обласна державна адміністрація, Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй, Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства Робоча Група 4 “Контакти між людьми” (Україна).

