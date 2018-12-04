12 грудня - електронні земельні торги з продажу права оренди земельних ділянок державної власності Суспільство | 04-12-2018, 14:39 0 102



12 грудня відбудеться аукціон з продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності (за межами населеного пункту).

Земельний аукціон відбуватиметься на електронному майданчику ДП «СЕТАМ» .

До продажу права оренди на земельних торгах пропонується право оренди 2 земельних ділянок розташованих у Золочівському районі Львівської області, загальною площею 41,4 га:

Золочівський район, Новосілківська сільська рада, площа земельної ділянки – 26,4 га. Цільове призначення: для сінокосіння і випасання худоби. Стартовий розмір річної орендної плати – 17027,17 грн.

Золочівський район, Великовільшаницька сільська рада, площа земельної ділянки – 15 га. Цільове призначення: для сінокосіння і випасання худоби. Стартовий розмір річної орендної плати – 14387,73 грн.

Контактна інформація особи, в якої можна ознайомитися з документами: Чорнобай Ірина Петрівна , телефон: +380676757377.

Детальніше ознайомитися з запропонованими лотами, переліком земельних ділянок можна на офіційному сайті Держгеокадастру



