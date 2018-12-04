На Львівщині судитимуть трьох жителів Львівщини, які крали кабелі зв’язку Суспільство | 04-12-2018, 15:20 0 114



За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно трьох мешканців м. Стебник, які обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.185 КК України (крадіжка, вчинена повторно).



Як було встановлено, 24, 19 та 16-річний зловмисники упродовж квітня-серпня 2018 року вчинили 9 епізодів крадіжок кабелів зв’язку ПАТ «Укртелеком» із кабельних каналізаційних люків на вулицях Стебника.



Зазначимо, що свої злочинні дії вказані особи здійснювали за допомогою пилки для металу.



Загальна сума завданих збитків становила майже 275 тис грн.



Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Дрогобицького міськрайонного суду для розгляду по суті.



Довідково: за вчинення вказаного злочину передбачена міра покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.







Прес-служба прокуратури Львівської області