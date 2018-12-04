Прокурори провели лекцію студентам Франкового вишу та «Львівської Політехніки» Суспільство | 04-12-2018, 15:22 0 113



На виконання п.1 спільного наказу Генеральної прокуратури України та Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 за №289/1375 «Про співпрацю та комунікацію між відомствами», прокурорами прокуратури Львівської області 22 та 28.11.2018 львівськими прокурорами проведено лекційні заняття у Львівському національному університеті імені І.Франка та Національному університеті «Львівська політехніка» на тему: «Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, як одна із функцій прокуратури».



Зокрема, вказаними заходами охоплено теоретичні, практичні та законодавчі аспекти здійснення прокурорських перевірок у місцях несвободи, висвітлено практичні аспекти формування документів прокурорського реагування за результатами проведення таких перевірок.



Спілкування зі студентами будувалося у формі конструктивного діалогу. На усі запитання слухачі отримали кваліфіковані відповіді.



Також лектори звернули увагу на типові проблемні питання, які найчастіше виникають під час здійснення діяльності на вказаному напрямку.







Прес-служба прокуратури Львівської області