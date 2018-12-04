Кількість розмитнених авто на Закарпатській митниці постійно зростає – вже 215 Суспільство | 04-12-2018, 15:57 0 115

Станом на сьогодні, 4 грудня 2018 року, в зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС оформлено 215 легкових автомобілів, які дозволено оформляти згідно з Законом України від 8 листопада 2018 року № 2612-VIII.

Найчастіше імпортувались автомобілі марок SKODA та VOLKSWAGEN. Зокрема, серед найпопулярніших автомобілів оформлено «VW GOLF» 2002 року випуску, «VW PASSAT» 2007 року випуску, «VW TOURAN» 2006 року випуску. При митному оформленні цих автомобілів сплачено майже 148 тис. грн, економія – понад 100 тис. грн, адже громадяни скористались пільгою щодо нарахування акцизного податку, яка діє упродовж 90 днів з моменту введення в дію вказаного Закону. Тобто, якщо б митне оформлення цих автомобілів здійснювалось після закінчення 90 пільгових днів, то громадянам довелось би додатково заплатити ще 100 тис. грн податків.

Варто зазначити, що напередодні на митному посту «Мукачево» Закарпатської митниці ДФС здійснено перші митні оформлення у вільний обіг легкових автомобілів, що знаходилися у режимі «транзит». Всього оформлено 9 таких автомобілів, за які громадяни-власники, окрім звичайних митних платежів, за недотримання строків та умов митного режиму тимчасового ввезення або транзиту, сплатили добровільний платіж до державного бюджету у сумі, що дорівнює розміру п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500грн). Фактурна вартість даних автомобілів склала 10 тис. євро, сплачені до бюджету митні платежі – 459 тис. гривень.

Як відомо, до ведення в дію Закону України від 8 листопада 2018 року № 2612-VIII дозволено було оформляти автомобілі, які відповідали екологічним нормам ЄВРО 5, а це переважно автомобілі, випущені після 2010 року. Тепер цю норму скасовано, але необхідно подати документи, що підтверджують відповідність екологічної норми не нижче ЄВРО 2 для транспортних засобів, що були у використанні.

Згідно з пунктом Закону України від 6 липня 2005 року № 2739-IV, документом, що засвідчує відповідність транспортних засобів вимогам технічних регламентів та національних стандартів, є сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності, виданий згідно із законодавством України, що вказує, якому саме рівню екологічних норм відповідає за конструкцією транспортний засіб («ЄВРО-2» – «ЄВРО-6» або іншому рівню).

ДФС у Закарпатській області

