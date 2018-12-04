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«Гаряча лінія» Закарпатської митниці ДФС для консультацій з питань митного оформлення автомобілів
|Суспільство | 04-12-2018, 15:58
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На Закарпатській митниці ДФС відкрито телефонну лінію для консультацій з питань митного оформлення автомобілів. Громадяни можуть звернутися до фахівців з питань порядку митного оформлення транспортних засобів, переліку необхідних документів та інших норм, згідно з Законом України №2611-VIII та Закону України №2612 – VIII.
Телефон «гарячої лінії» – (0312) 64 96 00 на Закарпатській митниці ДФС працюватиме цілодобово.
Крім того, за телефоном «гарячої лінії» приймаються повідомлення про:
- можливе вчинення правопорушень, інших неправомірних діянь (дій та бездіяльності) з боку працівників Закарпатської митниці ДФС;
- нетактовну поведінку посадових осіб Закарпатської митниці ДФС при виконанні службових обов’язків щодо громадян, приниження їх честі та гідності;
- затримки під час здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення, у тому числі про можливе створення при цьому штучних перешкод з боку посадових осіб Закарпатської митниці ДФС;
- черги в пунктах пропуску через державний кордон України;
- виникнення проблемних питань під час здійснення митних процедур щодо товарів та транспортних засобів;
- зауваження щодо організації роботи Закарпатської митниці ДФС, її структурних підрозділів тощо.
Заявник може звернутися за телефоном «гарячої лінії» для отримання усної інформації про результати опрацювання його повідомлення у робочі дні з 09:00 до 18:00.
Крім того, для консультації громадяни можуть звернутися письмово:
- засобами електронного зв’язку на поштові скриньки zak@customs.sfs.gov.ua та zak.zvernennya@customs.sfs.gov.ua
- поштою або передати особисто чи через уповноважену особу до митниці за адресою: вул.Собранецька,20, м. Ужгород, Україна, 88000.
ДФС у Закарпатській області
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