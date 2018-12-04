«Гаряча лінія» Закарпатської митниці ДФС для консультацій з питань митного оформлення автомобілів Суспільство | 04-12-2018, 15:58 0 46

На Закарпатській митниці ДФС відкрито телефонну лінію для консультацій з питань митного оформлення автомобілів. Громадяни можуть звернутися до фахівців з питань порядку митного оформлення транспортних засобів, переліку необхідних документів та інших норм, згідно з Законом України №2611-VIII та Закону України №2612 – VIII.

Телефон «гарячої лінії» – (0312) 64 96 00 на Закарпатській митниці ДФС працюватиме цілодобово.

Крім того, за телефоном «гарячої лінії» приймаються повідомлення про:

- можливе вчинення правопорушень, інших неправомірних діянь (дій та бездіяльності) з боку працівників Закарпатської митниці ДФС;

- нетактовну поведінку посадових осіб Закарпатської митниці ДФС при виконанні службових обов’язків щодо громадян, приниження їх честі та гідності;

- затримки під час здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення, у тому числі про можливе створення при цьому штучних перешкод з боку посадових осіб Закарпатської митниці ДФС;

- черги в пунктах пропуску через державний кордон України;

- виникнення проблемних питань під час здійснення митних процедур щодо товарів та транспортних засобів;

- зауваження щодо організації роботи Закарпатської митниці ДФС, її структурних підрозділів тощо.

Заявник може звернутися за телефоном «гарячої лінії» для отримання усної інформації про результати опрацювання його повідомлення у робочі дні з 09:00 до 18:00.

Крім того, для консультації громадяни можуть звернутися письмово:

- засобами електронного зв’язку на поштові скриньки zak@customs.sfs.gov.ua та zak.zvernennya@customs.sfs.gov.ua

- поштою або передати особисто чи через уповноважену особу до митниці за адресою: вул.Собранецька,20, м. Ужгород, Україна, 88000.

ДФС у Закарпатській області

