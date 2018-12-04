У військовому ліцеї імені Героїв Крут відбулися урочистості з нагоди Дня Збройних Сил України Суспільство | 04-12-2018, 19:18 0 38

Сьогодні, 4 грудня, у Військовому ліцеї імені Героїв Крут відбулися урочистості з нагоди святкування Дня Збройних Сил України.

З професійним святом ліцеїстів та військовослужбовців привітала директор департаменту освіти та науки Львівської обласної державної адміністрації Любомира Мандзій.

«Щаслива, що маю нагоду привітати Вас з цим Днем, адже саме він є символом відродження української армії. І я вірю, що в подальшому цей стрімкий розвиток не зупиниться. Бажаю Вам усім здоров’я, мудрості, Божого благословення, радості і незламності духу. Бо лише разом однією великою українською родиною ми зможемо захистити і навести лад у нашій державі», - зазначила під час виступу директор департаменту освіти та науки Львівської обласної державної адміністрації Любомира Мандзій.

Додатково в межах святкування тижня Збройних Сил України, львівський ліцей приймав гостей з Волині та Луганщини. Керівник навчального закладу, полковник Юрій Гусар зазначив, що навчальний заклад цього року реалізував давно задумані плани щодо обміну досвідом між викладачами та ліцеїстами навчальних закладів інших областей України.

Також серед почесних гостей святкування були герої України, учасники АТО та духівництва. Найкращих ліцеїстів, педагогів та вихователів було нагороджено грамотами та подячними листами.

