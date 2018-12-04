"Львівський бронетанковий завод готовий збільшити виробничі потужності для забезпечення обороноздатності держави", - Юрій Бровченко Суспільство | 04-12-2018, 19:19 0 23

Сьогодні, 4 грудня, з робочим візитом на Львівщині перебуває заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Юрій Бровченко.

У межах візиту заступник міністра відвідав ДП «Львівський бронетанковий завод», що входить до складу ДК «Укроборонпром».

Відтак, Юрій Бровченко детально ознайомився з виробничими потужностями підприємства.

«Приємно бачити, що одне з стратегічних підприємств з виробництва та ремонту бронетанкової техніки активно працює та готове збільшити виробничі потужності для забезпечення обороноздатності та збереження життя нашим захисникам на сході країни. Львівщина останніми роками демонструє стрімку динаміку розвитку, завдяки чому створює вектор градації для усієї країни», - зазначив Юрій Бровченко.

Під час візиту на ДП «Львівський бронетанковий завод» заступник міністра також відзначив потенціал, перспективи та всі можливості підприємства для максимального завантаження і залучення підприємства з метою вирішення завдань обороноздатності та економічного зростання країни.

Довідково:

Основною сферою діяльності ДП «Львівський бронетанковий завод» є ремонт і модернізація танків Т-72, Т-64, гусеничних пожежних машин ГПМ-54, інженерних машин розгородження ІМР-2 та броньованих машин розмінування БМР-1. Фахівці заводу також здійснюють ремонт танкових двигунів та комплектуючих до танків Т-72.

Останніми роками на підприємстві інтенсивно виготовлять нових зразки БТОТ, а саме: проведено державні випробування дослідного взірця та налагоджено виготовлення тактичної бойової колісної машини «Дозор –Б», гусеничної броньованої пожежної машини ГПМ-72, бойової ремонтно-евакуаційної машини БРЕМ «Лев». Розроблено технічну документацію і виготовлено дослідний взірець тягача БТС-4ЛБТЗ.

