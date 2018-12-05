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Прийняли нового працівника на роботу – повідомте органи ДФС

Суспільство | 05-12-2018, 11:47Коментарів: 0 0 Переглядів: 44 44    

Роботодавці подають повідомлення про прийняття працівника на роботу до початку роботи працівника.
Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Зауважимо, що таке повідомлення подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування одним із таких способів:
- засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб;
- на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
- на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п'ятьма особами.
Платникам податків надана можливість сформувати Повідомлення про прийняття працівника на роботу через Електронний кабінет платника податків. Вхід до Електронного кабінету платника здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП).
Варто взяти до уваги, неподання повідомлення фіскальній службі про прийняття на роботу найманого працівника загрожує штрафом у розмірі однієї мінімальної заробітної плати за кожного працівника, або 3723 грн. Виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску та податків, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання повний робочий час, встановлений на підприємстві, підміна трудових відносин цивільними – використання праці найманої особи без укладення трудового договору та фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору передбачає штраф у розмірі 30 мінімальних заробітних плат (111 690 гривень) за кожного працівника. Окрім цього, здійснення господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання і при цьому використання праці найманих працівників передбачає штраф у розмірі від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 34 000 грн).
ДФС у Закарпатській області
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