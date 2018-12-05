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Закарпатських найсумлінніших платників податків нагородили в Києві

Суспільство | 05-12-2018, 12:23Коментарів: 0 0 Переглядів: 38 38    
Закарпатських найсумлінніших платників податків нагородили в Києві
Днями в м. Київ відбулось нагородження платників податків, які брали участь і стали переможцями в конкурсі «Сумлінні платники податків-2017». Як відомо, серед переможців – 6 закарпатських платників, що принесли області друге місце за кількістю сумлінних платників податків по Україні. Зокрема, це Фермерське господарство «Коник», ТОВ «Проектно-будівельний комплекс», ДП «Санаторій шаян» ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», ТОВ «Інтер-каштан», ТОВ «Прогрес-С» та СП у формі ТОВ «Д'юті Фрі Трейдінг», які отримали Дипломи та унікальні статуетки конкурсу.
Разом з платниками участь в нагородженні взяли Олексій Петріченко, начальник ГУ ДФС у Закарпатській області та Марта Волощук, голова ради Територіального відділення Асоціації платників податків у Закарпатській області.
– Вітаємо закарпатських сумлінних платників і дякуємо їм за роботу! Бажаємо їм процвітання та успішного розвитку бізнесу. У масштабах всієї України такий результат – надзвичайно позитивний сигнал та приклад для бізнесу Закарпаття. Сподіваємось, що інші платники наступного року візьмуть приклад, і в області буде ще більше сумлінних платників податків, адже найкращий показник професійного ведення бізнесу – сумлінна сплата податків, – наголошує Олексій Петріченко.
У свою чергу Асоціація платників податків України також нагородила Почесною грамотою Олексія Петріченка з нагоди 20-річчя від Дня заснування ВГО «Асоціація платників податків України» за співпрацю у справі захисту прав та законних інтересів платників податків, підтримку та активну участь у заходах, що проводяться Асоціацією, сприяння підвищенню рівня знань та зростанню соціального престижу українського платника податків.
Довідково: участь у Рейтингу беруть підприємства трьох категорій – малі, середні та великі.
Умови участі такі:
- наявність статусу юридичної особи, платника податку на прибуток підприємств;
- відсутність податкового боргу;
- відсутність порушень податкового законодавства, доведених у судовому порядку протягом звітного року.
Переможцями та номінантами Рейтингу стають підприємства, що набрали найбільшу кількість балів відповідно до критеріїв оцінювання учасників:
а) співвідношення суми сплаченого податку на прибуток до отриманих доходів;
б) повнота та своєчасність сплати податків і зборів;
в) податкова дисципліна;
г) середня заробітна плата на підприємстві;
ґ) кількість робочих місць;
д) співвідношення (у відсотках) сум витрачених на соціальні програми та благодійні акції до суми отриманого прибутку за відповідний рік;
е) сума сплачених податків та зборів за останній бюджетний рік.
ДФС у Закарпатській області
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