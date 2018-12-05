Працівники Львівської митниці ДФС запобігли ввезенню в Україну великої кількості автозапчастин та електричних вимикачів Суспільство | 05-12-2018, 12:25 0 68

Громадяни намагались провезти без декларування понад 15 тис. штук товару.

Так, двоє громадян України, мешканці Львівщини, прямували з Республіки Польщі до України через пункт пропуску «Краковець – Корчова» як водії легкових автомобілів «AUDI A6».

Під час письмового декларування вони заявили про відсутність товарів, що підлягають письмовому декларуванню. Однак під час спільного митного та прикордонного огляду серед багажу, який переміщували в автомобілі, виявили незадекларовані товари. В одному з них були автозапчастини, зокрема енергоакумулятори, гальмівні колодки, амортизатори, салінблоки до вантажних автомобілів тощо – загалом 276 шт. В іншому автомобілі серед багажу містились 15 150 шт. електричних автоматичних вимикачів іноземного виробництва.

Про цей товар громадяни під час усного опитування не заявили, у митній декларації не вказали, однак після його виявлення визнали своєю власністю. Отже, вчинили дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України товарів без декларування, тобто не заявили за встановленою формою точних та достовірних відомостей про товари. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбачені статтею 472 Митного кодексу України. Товар вилучено до рішення суду, його вартість буде встановлено додатково.



