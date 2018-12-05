В області порушили питання фінансової підтримки суб’єктів господарювання агропромислового комплексу Суспільство | 05-12-2018, 13:39 0 76

4 грудня відбулось чергове засідання обласної комісії по Комплексній програмі підтримки та розвитку агропромислового виробництва Львівської області на 2016-2020 роки, на якій розглядали заявки за напрямами: «Розкислення грунтів (вапнування) шляхом внесення вапнякових меліорантів» та «Фінансова підтримка суб’єктів господарювання агропромислового комплексу на зворотній основі у вигляді пільгових кредитів на реалізацію бізнес-планів».

На виконання заходу «Розкислення грунтів (вапнування) шляхом внесення вапнякових меліорантів» із обласного бюджету виділено 480 тис гривень. За результатами конкурсу 3 господарства області отримають фінансову підтримку в сумі 210 тис гривень на виконання цього заходу програми.

Станом на сьогодні негативним в господарствах є кислі грунти. Показник кислотності здійснює великий вплив на розвиток кореневої системи та живлення рослин через засвоєння поживних речовин.

Комплекс позитивних змін, що відбуваються в кислих ґрунтах під впливом вапнування, докорінно поліпшують їх родючість та підвищують урожайність сільськогосподарських культур.

У 2018 році за напрямом «фінансова підтримка суб’єктів господарювання агропромислового комплексу на зворотній основі у вигляді пільгових кредитів на реалізацію бізнес-планів» виділено 12,9 млн грн, з яких набули право на одержання пільгових кредитів 28 переможців бізнес-планів на загальну суму 9,8 млн грн. Ще 4 сільгоспвиробники захистили свої бізнес-плани на комісії і отримають 1,19 млн грн пільгових кредитів.

Слід відзначити, що цей напрям підтримки аграріїв є унікальною можливістю залучення дешевих фінансових ресурсів для реалізації проектів, адже пільгове кредитування передбачає одну з найнижчих відсоткових ставок за користування кредитними коштами в Україні у розмірі 5 % річних. Також передбачається можливість відстрочення повернення основної суми зобов’язання до одного року. На сьогоднішній день по цьому напрямі доступно ще 1,9 млн грн.

Заявки та бізнес-плани подаються до Львівського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 95, до 10 грудня 2018 року.

