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Відкрито реєстрацію на молодіжну зустріч «Галицький авангард 2018»

Суспільство | 05-12-2018, 13:40Коментарів: 0 0 Переглядів: 78 78    


14 грудня відбудеться шоста традиційна зустріч молодіжних громадських організацій та організацій, які працюють з молоддю Львівської області.
У програмі заходу:
- нагородження молодіжних громадських організацій та організацій, які працюють з молоддю у різних номінаціях;- підбиття результатів діяльності відділу молодіжної політики та молодіжних громадських організацій за 2018 рік (у формі креативної відеопрезентації або слайд-шоу тривалістю до 3 хв.);- реалізація обласної програми «Молодь Львівщини» на 2016-2020 роки у поточному році;- фуршет, неформальне спілкування.
Громадським організаціям, які бажають взяти участь в зустрічі, необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням.
Для участі у зустрічі просимо делегувати не більше 3-х представників від організації.
Вимоги до оформлення презентації:
- таймінг 3 хв;- кількість слайдів: до 8;- до 15 слів на слайді; - фотографії хорошої якості, що якнайкраще висвітлюють діяльність організації у 2018 році;- мінімум 4 фотографії до заходу;- лаконічна структура самої презентації;- завершальний слайд - контакти організації.
Основна мета заходу полягає в підведенні підсумків року, що завершується, налагодженні подальшої співпраці та підвищенні ефективності роботи між департаментом внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації та молодіжними громадськими організаціями Львівщини. За детальною інформацією просимо звертатися до Софії Курман, телефон: 0685121268.
Початок реєстрації учасників 14 грудня о 17:00 год. Офіційне відкриття розпочнеться о 17:30 год. Деталі про захід та локацію усі відібрані учасники отримають на електронну скриньку.
За бажанням представники громадських організацій можуть презентувати свою діяльність за 2018 році та плани на 2019 рік у вигляді презентації.
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