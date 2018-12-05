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Понад 9 млрд грн податку на доходи фізичних осіб сплатили на Львівщині у січні-листопаді 2018 року

Суспільство | 05-12-2018, 16:20Коментарів: 0 0 Переглядів: 77 77    

Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Львівській області у січні - листопаді 2018 року платниками податків Львівщини до бюджетів усіх рівнів сплачено 9 052,2 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО). Надходження у січні-листопаді 2018 року збільшились на 22,5 відс. порівнюючи з минулорічними за аналогічний період, або на 1 661,5 млн. грн. (у січні-листопаді 2017 року – 7 390,7 млн. гривень).
У листопаді 2018 року сплачено 901,6 млн. грн. ПДФО. Надходження у листопаді 2018 року порівнюючи з листопадом минулого року зросли на 21,6 відс., або на 160,0 млн.грн. (листопад 2017 року – 741,6 млн. гривень).
Збільшення надходжень ПДФО відбулося за рахунок наступних факторів:
- створення нових робочих місць на новостворених підприємствах;
- зростання фонду оплати праці;
- легалізації найманої праці.
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