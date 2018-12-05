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«Правда перемагає завдяки тим людям, які вірять в перемогу, і які роблять все для перемоги», — А. Москаленко, вітаючи склад Національної академії сухопутних військ із Днем Збройних Сил України
|Суспільство | 05-12-2018, 17:35
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|Львів вшановує військових. З нагоди відзначення 27-ї річниці Збройних Сил України заступник міського голови Львова Андрій Москаленко привітав особовий склад Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та вручив нагороди від громади міста.
Урочисті заходи з нагоди Дня Збройних Сил України за участю військово-службовців Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочались з виконання Державного Гімну України та хвилини мовчання. Опісля пролунали слова вітання та відбулось вручення нагород.
«За всі для нас важливі речі — за нашу незалежність, за наше утвердження, ми платимо дуже велику ціну. Однак ця ціна дає змогу збудувати нашу країну. І кожен на своєму місці — хтось як лікар, хтось як військовослужбовець, хтось в тилу, хтось організовуючи всі процеси будує нашу державу.
Сьогодні весь світ спостеріг як відбулася анексія Криму, як відбулася агресія і окупація Луганська і Донецька, і Україна сьогодні стала форпостом для всього світу. Та ми обов’язково переможемо. Правда завжди перемагає. І правда перемагає завдяки тим людям, які вірять в перемогу, і які роблять все для перемоги.
Вітаю усіх з нашим спільним святом. Дякую за ваша працю. Слава кожному військовому! Слава волонтерам! Слава Україні!", — привітав військовослужбовців Андрій Москаленко.
За сумлінне виконання службових обов’язків, особистий внесок у зміцнення обороноздатності країни і вірність Військовій присязі та з нагоди 27-ої річниці створення Збройних Сил України подяками від громади міста Львова нагороджені:
Олександр Гулима — підполковник, заступник начальника факультету бойового застосування військ з навчальної та наукової роботи — начальник навчальної частини;
Владислав Кожевніков — підполковник, доцент кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ Інституту морально-психологічного забезпечення;
Володимир Ткачишин — підполковник, заступник начальника циклової комісії із загальновійськових дисциплін відділення підготовки Військового коледжу сержантського складу;
Богдан Федор — підполковник, доцент кафедри ракетно-артилерійського озброєння факультету ракетних військ і артилерії;
Віталій Маліневський — майор, начальник речової служби тилу;
Віталій Міщенко — майор, викладач кафедри інженерної техніки факультету підготовки спеціалістів бойового забезпечення.
Наталія Ліпська — директор благодійного фонду «Крила надії»;
Христина Ковцун — волонтер, юрист-аналітик ГО «Юридична сотня».
До подяк додається грошова премія в розмірі 5 тис. грн.
Завершив захід святковий концерт Академічного хору імені Верьовки.
В рамках заходів з відзначення 27-ї річниці Збройних Сил України, 6 грудня о 10.00 год відбудеться ритуал вшанування загиблих випускників Академії на Алеї Слави випускників Національної академії сухопутних військ. О 12.00 год розпочнеться святкова Літургія у Гарнізонному храмі св. ап. Петра і Павла. О 13.45 год відбудеться поминальна служба та вшанування загиблих військовослужбовців в районі бойових дій. Заходи пройдуть на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища. Також передбачене відвідування військово-службовців, що перебувають на лікуванні у ВМКЦ Західного регіону. На площі перед Гарнізонним храмом святих апостолів Петра і Павла відбудеться виступ Військового оркестру Національної академії.
Довідка
День Збройних Сил України — святковий день на честь ЗСУ. Встановлений постановою ВРУ 1993 року. Відзначається щорічно 6 грудня — в день ухвалення 1991 року закону України «Про Збройні Сили України».
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